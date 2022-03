Võru plaanib põgenikke majutada esialgu kolmes majas

«Võrus on endast märku andnud ja ennast registreerinud ligikaudu sada põgenikku ning meil on seni õnnestunud paigutada nad erapindadele,» lausus Karjus, kelle sõnul on oma kortereid ja tube pakkunud mitu vabatahtlikku ning vabu ruume on veel üksjagu alleski. «Võru inimesed on olnud väga aktiivsed ja abivalmid.»