Aprillist tõusevad pensionid

Sotsiaalkindlustusameti pensioniteenuse juht Katre Pall ütles, et oluline on meeles pidada, et kõigi inimeste pension on individuaalne ja nii on ka pensionitõus erinev.

«Igale inimesele on arvutatud tema eelnevast tööpanusest sõltuv individuaalne pension. Indekseerimisega tõuseb pensioni baasosa kõigil inimestel 255 euroni. Ühesuurune on ka uus aastahinne – 7,718 eurot. Aastahindega korrutatakse läbi kõik teised pensioni komponendid, mis põhinevad tööstaažil ja makstud sotsiaalmaksul. Mida rohkem on inimesel kogunenud tööstaaži, seda rohkem tõuseb ka tema pension. Enda pensioni suurust on kõige mugavam alates 1. aprillist vaadata portaalist eesti.ee rubriigist «Pensioni, toetuste ja hüvitiste vaatamine».»

Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduse osakonna juhataja Liis Mesi paneb inimestele südamele, et võimalusel kontrollida oma pensioni suurust just riigiportaalis eesti.ee, sest sotsiaalkindlustusameti klienditeenindustel on hetkel tavapärasest suurem koormus.

«Kuna 1. aprillist jõustub ka mahukas vanemahüvitiste reform, on inimestel selle kohta palju küsimusi. Samuti pöördub igapäevaselt meie klienditeenindusse sadu Ukraina sõjapõgenikke nii toetuste taotlemiseks kui nõu saamiseks. Seetõttu on meie klienditeenindustes ootejärjekord tavapärasest oluliselt pikem. Samuti on meie infotelefon pidevalt hõivatud ja liinile pääsemine võib seetõttu olla aeganõudvam,» selgitas sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduse osakonna juhataja Liis Mesi.

Ta kinnitas, et ükski inimene, kes klienditeenindusse pöördub, teenindamata ei jää, ent kindlasti tuleb pöördunutel varuda kannatust.

Ümberarvutatud pensionid makstakse välja alates aprillist.