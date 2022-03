Valga vald tõmbab palgatõusu nimel töökohti koomale

Siiski vihjas Kõre, et polnud töökorraldusega rahul. «Poliitikast, mida üks või teine nimekiri ajab, on väga raske aru saada. Mulle on mõistatus olnud, mis asi on sotsiaaldemokraatia Valga moodi. Tööõhkkond oli selline, et tööd ei saanud teha. Kui ametikohale kandideerisin, siis ega ma seda, kes kellega käib ja muud sellist tarkust, mis väikeses kogukonnas toimetulekuks vaja, ei omanud.»