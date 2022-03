Amet tuletab meelde: täna on maamaksu tasumise tähtaeg

See tähendab, et täna tuleb tasuda korraga kuni 64-eurone maamaks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tuleb tasuda 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust on võimalik tasuda kuni 3. oktoobrini.

Kokku tuleb maamaks tasuda 326 142 juriidilisel ja füüsilisel isikul kogusummas 58,9 miljonit eurot, mis laekub täies ulatuses kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Oma maamaksu arvet saab vaadata e-MTAst aadressilt www.emta.ee.

Kui inimene jättis tuludeklaratsiooni täites osa tagastatavast summast maamaksu kohustuse summa ettemaksukontole, siis arvestatakse maamaks sealt automaatselt.

Eraisikutel, kellel on raskusi maamaksu tähtaegse tasumisega, soovitab MTA tekkinud kohustuse e-MTAs ajatada. Taotluse esitamiseks tuleb e-MTAsse sisse logida ning valida menüüst «Arvestus», seejärel «Ajatamine» ja «Lisan uue taotluse». Täpsemad juhised ajatamise kohta leiab aadressilt www.emta.ee.

Maamaksuteadetega seotud küsimustega palub MTA eraklientidel pöörduda MTA infotelefonile 880 0811 või e-postile eraklient@emta.ee ning äriklientidel infotelefonile 880 0812 või e-postile ariklient@emta.ee.

Maa maksustamise ja maksuvabastuste rakendamisega seotud küsimustega tuleb pöörduda maa asukohajärgse omavalitsuse poole.