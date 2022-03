Bercman rajab Põlvasse Eesti esimese nutitee

«Kehtib reegel, et igasugune ennetav tegevus on parem kui õnnetus ja siinkohal soovime viia liiklusohutuse Põlva peamisel tänaval uuele tasemele, kus lisaks nutikatele ülekäiguradadele mõõdetaks Eestis esimest korda ka sõidukite keskmist kiirust,» selgitas ta.

«Nutitee reguleerimata ülekäigurajad annavad liiklejatele valgussignaali abil märku lähenevast ohust. Lisaks on seal numbrituvastusega kaamerad, mis mõõdavad autode keskmist kiirust. Nutitee alguses ja lõpus on 4G-ühendusega muutuva teabega märgid, mis annavad autojuhtidele teada tema auto keskmise kiiruse ning vastavalt tulemusele kiidab või laidab märguandega,» kirjeldas Suurkask.

Tema sõnul on tal hea meel, et Põlva on otsustanud olla nutikate liikluslahenduste valdkonnas teenäitaja. «Usun, et Põlvast saab hea eeskuju teistele Eesti ja ka teiste riikide linnadele, kuidas rahustada liiklust ja mõjutada nutikalt liiklejaid kiirust vähendama.»