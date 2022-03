Lõuna-Eesti muusikaõppurid särasid finaalides

«Tuuli Jõgeva on särasilmne andekas tüdruk, kes õpib tšellot pühendunult 3. klassis. Tema õpetaja on noor talent ja muusik Johanna Randvere, kes lõpetas sel aastal Soomes Sibeliuse Akadeemia barokktšello erialal. Koostöö kahe andeka muusiku vahel on osutunud väga edukaks – oli ju Tuuli ainuke tšellist finaalis kolme maakonna peale (Põlva, Valga, Võru),» märkis Võru muusikakooli direktor Piret Rips-Laul.