Setomaalt pärit Kerlyn Kisla on elanud Austraalias, Tartus ja Pärnus, kuid tulnud oma juurte juurde tagasi. Nüüd on ta tänu reisidelt saadud inspiratsioonile otsustanud Lõuna-Eesti elanikele omatehtud täistaimetoitu pakkuma hakata. Tema idee eripära on, et ta kavatseb oma veganikohviku ehitada järelhaagisele.