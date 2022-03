Maakonna ainsa kunstikooli sulgemisjutt tuli jälle päevakorrale

Otepää vallas asuva Puka kunstikooli hoolekogu pidas hiljuti koosolekut, kus oli arutluse all huvikooli olevik ja tulevik. Nõupidamise kutsus kokku kunstikooli direktori kohusetäitja Miia Pallase, kes andis ülevaate hetkeseisust: ettevalmistuskursusel õpib neli õpilast, samapalju on ka põhiõppes ning lõpukursusel on üks õpilane. Õpetajaid on neli: ettevalmistusrühm, kunstiajalugu, graafika ja joonistamine-maalimine-skulptuur.