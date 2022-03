Raamatukogud tõid välja kõige erilisemad köited

Põlva näitusel on klaasi all valik kauneimatest raamatutest, mis leidnud äramärkimist konkurssidel. Samuti on näha erikujulisi ja miniraamatuid ning ajakirju. Vanim on 1862. aastal ilmunud piibel, millele tegi kauni nahkköite raamatukogu köitja Aado Kuhlap. Väljas on ka Adrienne Thomase romaan «Sõdur Katrin», mis on ainus sõjaeelsest kogust säilinud teos.