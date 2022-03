Kuuldemäng kuulutati Euroopa parimaks

Martin Alguse novelli põhjal valminud kuuldemängu «Lõvi» lavastaja, dramaturg ja muusikaline kujundaja on Andres Noormets. Tegevus toimub taasiseseisvunud Eesti Vabariigi alguspäevil ühes Eesti väikelinnas, kus rändloomaaias on puurist lahti pääsenud Aafrika lõvi. Puhkeb paanika, aga situatsioonis on ka kenake annus absurdi.