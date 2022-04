Ukraina sõjapõgenikud said Võrus esimese keeletunni

«Mul on plaanis õpetada kõige elementaarsemat,» rääkis keeletunni läbi viinud Võrumaa giid Ulvi Mustmaa. «Meil on ju erinevad keelkonnad ja mõtleme nüüd enda peale, kui raske on eestlasel õppida ära mõnd venekeelset sõna - soomekeelne sõna jääb lihtsamalt meelde kui sama pikk venekeelne. Sama on nende jaoks, see on täiesti teine keelkond.»