Signe Riisalo: oleme saavutanud pensionide jätkusuutliku tõusu

Pensionidest kõneledes on oluline meeles pidada, et pensionile jäädes peab inimesel säilima otsustusvabadus, kas lõpetada töötamine, minna vahepeal paindlikule pensionile või jätkata töötamist. Töötamine peab olema aga vaba valik, mitte sundkäik, et pääseda vaesusesse langemisest. Harjumuspärase eluviisi säilitamine väärikas eas on täpselt sama tähtis kui mistahes muus eluetapis.