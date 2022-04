Kõrge elektri hind tõukab tagant päikesebuumi

«Mis selle talvega muutus ja mis 2022. aastal teemana on peale tulnud, on kodumajapidamiste väikeste, kuni 15-kilovatiste päikeseparkide ehitamine maa peale või katusele,» rääkis Rasmus Armas. «Jaanuaris saime esimese nelja nädalaga üle 1200 taotluse, mis on mahult selline, mida eeldasime kuue kuu peale. Inimeste huvi kõrge hinna juures midagi ka ise toota on kasvanud ja see läheb järgnevatel aastatel sama tempoga edasi.»