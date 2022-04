Vanaraua rekordhinnale võib järgneda kiire langus

«Arvan, et mitte keegi pole sellist hinda varem näinud,» tõdes Valgas tegutseva Marico Metall OÜ juhatuse liige Marko Mägi, kelle sõnul oli hind hea juba ka aasta tagasi, mil märtsis pakuti tonni eest 250 eurot. «Viimaste aastate keskmine hind on aga olnud kahesaja euro kanti – praegu maksab vanarauatonn seega kaks korda tavapärasest enam.»

Tema sõnul tasub praegu vanametalli igal juhul tuua, sest alati on risk, et järsult tõusnud hind võib veelgi äkilisemalt kukkuda. «Paljud ootavad, et metalli hind tõuseb veelgi, kuid ega see selliseks jääda saa ning kukkumine võib olla siis kiirem kui tõusmine,» lisas Mägi. «Pigem oleks see praegu kindla peale minek, kui vanametall ära tuua.»