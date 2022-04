Talisurfarid sattusid sulava jää tõttu Tamula järvel ohtu

2. aprillil kell 17.53 teatati, et Võrus Petseri tänava piirkonna ei saa vanemas eas kalamees enam kaldale, sest Tamula jää on äärtest 10-15 meetri ulatuses lahti sulanud ning ei kanna enam inimest. Päästjad said kaldal kokku märgades riietes kalamehega, kes abist keeldus.

Jääl olid veel kaks talisurfarit, keda päästjad kaldale aitasid. Mehed selgitasid, et hommikul jää äärtest ilusti kandis, kuid olud olid päeva jooksul kiirelt muutunud. Lõuna päästekeskuse ennetustöö büroo juhataja Arvi Uustalu juhib tähelepanu, et paljude järvede jää on päikseliste ilmadega lagunemas ning sellele minek on eluohtlik.