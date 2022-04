Gomabi tehast omava Delux Holdingu omanik Göran Sjöholm kinnitas, et on ukrainlastest töötajatest huvitatud. «Oleks vaja inimesi, kes oskavad puitu töödelda ja mööblit toota, samuti pakkijaid ja värvijaid. Meil on seitsmekorruselises kontoris palju ruume, kus saab ööbida, seal on köögid ja duširuumid.»

Foto: Marko Saarm