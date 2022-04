Otepää tervisekeskus soetas lööklaineravi seadme

Marika Tuus-Laulu sõnul tekkis neil füsioterapeudiga ravi käigus arutelu, et kuidas või millega saaks tema isiklikult aidata tervisekeskust või Otepää piirkonda laiemalt. Kaaluti erinevate vajaduste ja võimaluste vahel ning jõuti järeldusele, et lööklaineraviseade on parim võimalikest lahendusest.

Omalt poolt lisas füsioterapeut Krista Anton, et oli ise juba mõnda aega soovinud hankida lööklaineravi seadet füsioteraapia kabinetti, kuid seadme üsna krõbeda hinna tõttu võis sellest ainult unistada. Kokkuvõtteks langes ettepanek viljakasse pinda ning tänaseks on meil seade töövalmis igapäevaselt piirkonna elanikke ravima. Samuti tänas Krista Anton nõukogu toetava ja positiivse otsuse eest lööklaineseadme soetamisel.

Lööklaineravi on ravimeetod, kus pulseeriva mehaanilise surve abil tekitatakse mõjutatava piirkonna pehmetes kudedes lööklained, mille jada kutsub esile valulikus piirkonnas kudede verevarustuse ja ainevahetuse paranemise. Lööklaineravi näidustuseks on krooniline valu. Lööklaineravi määratakse enamjaolt kuurina (3–5 korda), 5–10 päevaste vahedega. Protseduuri kestus 10 kuni 15 minutit. Ravikuuri keskmiseks pikkuseks on 3–7 protseduuri. Teenus on tasuline.