Seireuuring toob selgust koroona hetkeolukorda

Uuringu juhi, professor Ruth Kalda sõnul on omikron deltatüve täielikult välja vahetanud.

Algab koroonaviiruse seireuuringu uus etapp. Seireuuringu juhi, Tartu ülikooli peremeditsiini professori Ruth Kalda sõnul oli märtsi alguses toimunud etapi ajal näha, et nakatumise tipp­aeg on möödas. Samuti selgus, et ligi 90 protsendil täisealistest elanikest olid tekkinud ka koroonaviirusevastased antikehad.