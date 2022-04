Põlvamaa lühiuudised

Räpina vallale anti üle tunnustusplaat

Eesti olümpiakomitee täitevkomitee esindaja Raivo Rand andis Räpina vallavanemale Enel Liinile üle tunnustusplaadi, mis tõendab, et uue staadioni puhul on tegu olümpiakomitee tunnustatud spordikeskusega.

Vallavanem avaldas rõõmu, et uus staadion ikkagi tehtud sai. Ta tõdes, et võttes arvesse praegust ülemaailmset olukorda, oleks see ilmselt nüüd tegemata jäänud.