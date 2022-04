Info löökaukude kohta jõuab nüüdsest otse teehooldajateni

Teede Tehnokeskuse juhi Taivo Mölli tasub augud kindlasti Waze’i kaardirakenduses ära märkida. «Teehooldajatel võtab kevadeks välja sulanud olude kaardistamine oma aja, aga kui inimesed ise löökaukudest teavitavad, jõuab see info meie infosüsteemi kaudu otse kohale ja teedefirmad saavad hakata suuremaid puudusi kiiresti likvideerima,» ütles Möll.

Ta lisas, et praegu edastavad nad teehooldajatele Waze’i kaudu laekunud info riigimaanteede kohta. «Selleks, et info jõuaks kohale üle Eesti, peaksid ka omavalitsused pidama korrektset tee­registri andmestikku, mis tihtipeale on kahjuks puudulik või aegunud. Ajakohastatud register aitab omavalitsustel võtta kasutusele nüüdisaegseid teede haldamise ja hooldamise lahendusi, mis kokkuvõttes aitavad kulusid kokku hoida,» lisas Möll.