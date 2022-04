Milline on olukord Ukraina sõjapõgenikega Eestis?

Üle 90 protsendi küsitletutest on öelnud, et soovivad või pigem soovivad Ukraina sõjapõgenikke aidata ja seda näeme igal sammul. Meil on praeguse (laupäeva hommik – toim) seisuga 26 079 sõjapõgenikku Eestis ja jätkuvalt umbes 40 protsenti neist on lapsed, kes on eriti haavatavad ja vajavad tuge.