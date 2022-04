Lenna Kuurmaa viib ellu oma unistuse

Nime sünniloost rääkides mainis Kuurmaa, et see kannab endas palju väärtusi. «Obinitsa asub mõnes mõttes maailma serval ja see on kõige selgem võrdusmärk nime juures. Inimesed tulevad loodust, ilu ja keskkonda nautima maailma servale – ilmaveerele,» ütles Kuurmaa.