«Põlva Kesk tänavale tuleb kõigi plaanide kohaselt 14 nutikat ülekäigurada, mis mõeldud jalakäijate turvalisuse tõstmiseks ja autojuhtide teavitamiseks, et jalakäija on teel. Nutikaks teeb kogu selle tee see, et paigaldame siia Eesti esimese avatud liikluskeskkonna keskmise kiiruse mõõtmise süsteemi ja kasutame selleks ära neidsamu ülekäiguradasid,» rääkis Bercman Technologies ASi juhatuse liige Mart Suurkask.