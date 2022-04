Karmen Koppel: elu ei peaks siiski olema võistlus

Viis kuud pärast koolikaaslase surma tuuakse klassi ette inimene rääkima positiivsest mõtlemisest, mõistmata, et üks osa neist noortest on kaotusest alles sügavas leinas ja hingelises kriisis. Et nad vajavad esmalt abi selleks, et iseendas toimuvat mõista, juhtunut mõtestada…

Eesti koolides töötab väga häid ja inimlikke õpetajaid. Ka mu kõigil neljal lapsel on olnud õnne olla just sellise õpetaja õpilane. Headuse kõrval leidub aga koolis paraku jätkuvalt nii laste omavahelist kui ka õpilase-õpetaja vahelist kiusu, sallimatust, isegi pahatahtlikkust.

On äärmiselt oluline, et meie praegune president on julgenud erineda eelmisest ja julgustab noori pingutamise kõrval ka endas toimuvasse vaatama. Aga viimasest vabariigi aastapäeva kõnest oleks oodanud, et pere kõrval kutsutakse üles paremaks ja tähelepanelikumaks muutuma ka kooli.

Omaette teema on õppekavad, nende vastavus aja nõuetele ja sisuline põhjendatus.

Noorematele lastele on koolis liiga vähe mängulisust, vanematele lastele on seevastu suurim probleem õpitu kohatine elukaugus. Tänane laps on õppinud küsima: miks mul seda vaja on?

Koolipäevade pikkus ja koju jäävate tööde maht on teema, mida on probleemina korduvalt välja toonud nii lapsed ise, aga seda on teraapiates teinud ka psühholoogid.

On selge, et me ei saa ainult uneajaga lahendada laste ja noorte pikkadest õppepäevadest, vähesest vabast ja sotsiaalseks suhtluseks jäävast ajast tingitud kurnatust.

Milline on kooli üldine suhtumine ja toimetulek, sõltub väga suurel määral just kooli juhtkonnast. Meil on kahjuks aga jätkuvalt veel koole, kus puudub toimiv tugimeeskond, sest hakkama saamist teistsugusega pole selles koolis kuigivõrd oluliseks peetud.

Me peaksime ka loobuma arvamusliidriks pidamast koolijuhte, kelle arvates õpetaja ei eksi mitte kunagi või kes püsivalt tahab olla hinnatud ja seeläbi avalikult märgatud. Iga koolijuht ja õpetaja peab meeles pidama, et tema väljaöeldud sõnal on kaalu!