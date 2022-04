Põlvas peetakse suvel tõukerataste maailmameistrivõistlused.

Võistlustele registreerimine on avatud ning esimesed osalejad Saksamaalt, Ukrainast, Tšehhist, Suurbritanniast, Colombiast, Poolast, Leedust ja Eestist ka end juba kirja pannud. Lisaks on oodata sportlasi paljudest teistest maailma riikidest eesotsas Soome, Itaalia, Hollandi, Prantsusmaa, Austria ja Austraaliaga.

„Maailmameistrivõistluste korraldamine ja maailma tipptegijate võõrustamine on suur au,“ ütles võistluste direktor ja tõukerattaliidu president Aigar Nuuma. "Tõukerattasport kogub Eestis jätkuvalt populaarsust ning usun, et sellisel tasemel võistluste korraldamine annab ala populaarsuse kasvule ja selle arengule Eestis täiendava tõuke,“ lisas ta. Eesti sportlastelt ootab Nuuma häid sooritusi ja kõrgeid kohti, sest EuroCupi etappidel on varasemalt näidatud rahvusvahelises konkurentsis head minekut.