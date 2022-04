Suursponsor viib Võru mehed tagasi võrkpalli kõrgliigasse

«See on paras müsteerium, et võrkpallis pole Võrul nüüd mitu aastat meeskonda väljas olnud,» ütles klubi nimesponsoriks saanud aktsiaseltsi Barrus tegevjuht Martti Kork Lõuna-Eesti Postimehele. «Barrus on piirkonna suurim tööandja ja meil on teatud missioon aidata. Me pikalt ei mõelnud, kui see projekt lauale tuli. Võrut ilma kõrgliiga tasemel võrkpallita on juba ajalooliselt keeruline ette kujutada.»