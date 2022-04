Otepää vallas asus tööle ennetusspetsialist Marju Karavin

Marju Karavin on lõpetanud Tartu Ülikooli Pärnu kolledži sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldamise eriala (rakenduslik kõrgharidus) ning läbinud mitmeid erialaseid täiendkoolitusi. Ta on varasemalt töötanud Otepää Vallavalitsuses noorsootöötajana Keeni Noortekeskuses ja Keeni Põhikoolis sotsiaalpedagoogina.

„Olen eluaeg elanud Sangastes, minu kutsumus on inimestega ja inimeste heaks töötamine. Eriti südamelähedased on lapsed ja lastega pered,“ ütles Marju Karavin. „Ennetustööspetsialistiks otsustasin kandideerida sellepärast, et soovin panustada koduvalla arengusse ja seda läbi ennetustöö tegemise.“