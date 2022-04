Tõrvalased punuvad Ukraina võitlejatele varjevõrke

Tõrvas on juba mitu päeva punutud varjevõrke Ukraina vabadusvõitlejatele. Need on väga vajalikud sõjatehnika, varjendite või muude kaitserajatiste maskeerimiseks.

Vajalikud vahendid ja materjali aitas hankida Merikan Jaska. Ka Tõrvas tegutsev pood Sõbralt Sõbrale andis kangaid ja T-särke, mis maskeerimisvõrgu valmistamiseks hästi sobivad. Lõpuks kujunes nii, et igaüks, kes punuma tuli, tõi midagi kaasa. Ja punujaid tuli aina juurde. Aktiivselt on kaasa löönud Maarika, Marian ja Marina Rõõm, Annela, Anneli, Rolando ja Lisandra Reinhold, Viktoria Täht, Lilian Tõnisson, Riina Kõverik, Ester Tiirak koos poegadega ning Ukrainast pärit Dmitriy Halushchenko.

«Siin on vaja loomingulist mõtlemist ja vaba fantaasiat. Põhiline, et ei tekiks mingeid konkreetseid kujundeid, mis võivad tähelepanu äratada. Meil laabub kõik väga hästi. Jätkame nii kaua, kuni sobilikku naturaalset materjali jätkub. Aga kui kellelgi on militaarvärvides ehk pruune või rohelisi riideesemeid ja mõrra- või noodalina ehk võrku, siis neist on meie punujad huvitatud küll. Kõige lihtsam moodus on oma annetusest teada anda Tõrva raamatukaupluses,» täpsustas Maarika Rõõm.