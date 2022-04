Alaealiste tõendid muutuvad tähtajatuks

Kui noor saab peagi pärast vaktsineerimist täisealiseks, kehtib tema tõend 270 päeva alates viimasest süstist. TEHIK on tõendite kontrollirakenduse tarvis välja töötanud lahenduse, mis arvutab tõendil oleva sünnikuupäeva pealt vanuse ning kui tegemist on alaealisega, kuvab kontrollijale tähtajatu kehtivuse.

Reisimisel tuleb siiski arvestada, et Euroopa Liidu riikidel on võimalik kehtestada tõenditele ka eraldi siseriiklikke kehtivusaegu. Neid tasub kindlasti kontrollida enne reisimist välisministeeriumi kodulehelt Reisi Targalt.

Lisaks otsustas valitsus, et koroona korduva läbipõdemise arvestamiseks peab vahe kahe läbipõdemise vahel olema vähemalt 60 päeva.

See tähendab, et 12. aprillist saab patsiendiportaalis luua läbipõdemistõendi viimase läbipõdemise alusel, kui vahe kahe läbipõdemise algust kinnitava positiivse testi vahel on vähemalt 60 päeva. Senini ei saanud korduvnakatunu uut tõendit luua, kui teine positiivne test anti 180 päeva jooksul eelmisest nakatumisest.