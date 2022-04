Toidupankadel napib nii õli kui ka tatart

Valga toidupanka oli reedese seisuga pöördunud 85 Ukrainast saabunud sõjapõgenikku. Peamised toidugrupid on Valgas olemas, kuid annetusi on alati juurde vaja, tõdes kohaliku toidupanga eestvedaja Teresa Sale. «Praegu on meil olemas riis, purgitoidud, jahu, kala, kommid, küpsised, titetoidud. Leiba ja saia toome igal esmaspäeval ja kolmapäeval Tartust. Sellest, mida Rimi, Selver ja Maxima annetavad, paneme pakkidesse lisa. Toidukogumispäevadel keskendume varude korjamisele – see on nii väike osa käibest, eelmisel aastal jagasime üle 100 000 kilo toitu Valgas. Toidukogumispäevadel loodame saada pika säilivusajaga kraami. Päästetud toidu peame samal päeval ära jagama.»