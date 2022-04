Jaan Roose ületas ristmiku punase tulega

«Ostukottidega kõndimine oli omaette katsumus, õla tõmbas külma ilmaga ikka krampi,» kommenteeris Roose ise hommikust sooritust. «Raskemaks tegi kõndimise ka see, et linnaliiklus oli täpselt minu jalge all. Kui suured linnabussid ja trollid sõidavad jalge all, tõmbavad need visuaalselt kogu tähelepanu ja keskendumise enda peale,» lisas Roose ning muigas: «Mõnusam hetk oli, kui valgusfoorid olid punases ja liiklus seisis korraks – olin ainus, kes ületas ristmiku punase tulega!»