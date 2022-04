Küsitlus: mida arvate valitsuse otsusest kaotada maskikandmise kohustus?

Pilve Kängsepp, õpetaja

«Nüüd kannavad maski need, kes tahavad. Ka mina mõtlesin, kuidas oleks õigem toimida. Pooldan põhimõtet, et palju oleneb inimesest endast. Niisiis loobusin maskikandmisest töökohas. Pean aga vajalikuks maskiga käia kaubanduskeskustes, kus liigub palju rahvast. Kindlasti tuleks kanda maski liinibussis ja seal ma seda ka teen – põhjuseks väike ruum ja see, et seal võib sattuda pisikukandja isegi sinu kõrvale istuma. Arvan, et maski kanda on kasulik tervishoiuasutustes, kus see võib kaitsta veel nii mõnegi teise haiguse eest peale koroona.»