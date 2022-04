Hiljuti Põlvamaal koolidirektori ametisse asunud Tiit Tammaru ütleb, et tema viis endast pingeid välja lasta on minna trenni või koeraga jalutama.

1. märtsist olete 73 õpilasega Saverna põhikooli direktor. Mida te enne Savernast teadsite?

Aus vastus on, et mitte just palju.