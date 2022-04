Noored viiuldajad ja kanneldajad tõid auhinnalisi kohti

"Juba praegu tegutseb ta edukalt sooloartistina ja heliloojana ning mängib kontsertmeistrina Võru muusikakooli sümfooniaorkestris. Hellika Otsari nime hakkame tihti kuulma suurematel muusikasündmustel, sest tal on olemas muusikaline talent, töökus ja sihikindlus. Need omadused viivad noori kõrgele ja kaugele," märkis Piret Rips-Laul.

Räpina muusikakooli direktori Marika Klimberg-Hyötyläineni tõdemusel on viiuldajaid Eestis palju ja konkurents väga tihe. Lisaks niinimetatud tavalistele muusikakoolidele on Eesti suurtes keskustes koole, kus muusikat õpitakse süvendatult. Minna osales B-kategooria võistlusel, niinimetatud tavaliste muusikakoolide konkurentsis.

"Tulemus on kahtlemata suurepärane. Minna õpetaja on Tiina-Mai Arund, kes on pikkade aastate jooksul koolitanud väga häid viiuldajaid. Minna kontsertmeister on mitu aastat olnud suurepärane pianist ja klaveripedagoog Raina Urb, kes käevigastuse tõttu andis seekord teatepulga edasi Põlva muusikakooli klaveriõpetaja Jana Ojalale. Hea, et olukord hästi lahenes! Tänusõnad kuuluvad ka Minna vanematele. Kahjuks ei saa Minna esineda konkursside lõppkontserdil 23. aprillil Tartu ülikooli aulas, kuna osaleb sel ajal Hollandis toimuval flötistide konkursil," märkis direktor, lisades, et konkursi eripreemia pälvis tütarlaps Artur Lemba teose esitamise eest.