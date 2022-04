Noortekeskuse uus juht asus suurte eesmärkidega ametisse

«Olen tagasi Tõrvas – kes seda oleks osanud arvata! Vahepeal õppisin, töötasin ja täiendasin oma kogemuste pagasit,» ütles ta. «Noored ja nende käekäik on minu teema – töötasin kümme aastat ühes suures ja ägedas koolis sotsiaalpedagoogina. Olin nagu Hunt Kriimsilm, 100 asja kogu aeg korraga käsil. Aga vahel tuleb elus kannapöördeid teha, et mitte kaotada sära ja energiat.»

Uues rollis noortekeskuse juhatajana on tal taas võimalus anda oma panus noorte hüvanguks. Tema eesmärk on noortekeskus kujundada koostöös noortega paigaks, kus neil on mõnus olla.

«Lähitulevikku on planeeritud ideetalgud noortega, eriti oodatud on 15+ noored. Kavas on pakkuda lisaks vaba aja veetmise võimalusele põnevaid igaõhtuseid tegevusi, erinevaid töötube ja üritusi kõikidele vanusegruppidele,» rääkis ta. «Läbi mitteformaalse õppimise on noorel suurepärane võimalus avastada ja arendada oma andeid ja huvisid, algatada ettevõtmisi, olla osaks ühistegevustest. Üheks oluliseks fookuseks saab olema ka koostöö tõhustamine kooli, kogukonna ja teiste huvigruppidega.»