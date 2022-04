Amet palub vältida ilutulestiku kasutamist hetkeolukorras

Praeguses olukorras võivad ilutulestiku paugud mõjuda ehmatavalt tuhandetele sõjapõgenikele, keda Eestis majutatakse. Seetõttu paneb TTJA inimestele südamele kaaluda pürotoodete kasutamise vajalikkust ning võimalusel vältida ilutulestiku laskmist eelkõige piirkondades, kus majutatakse sõjapõgenikke. Ajal, kui Eestisse jõuab üha rohkem sõjakoldest äsja saabunud inimesi, on paljudele meie maal põgenikuna viibijatele rahulik igapäevaelu olulisem kui kunagi varem, teatas TTJA.

Lisaks sotsiaalmeedias levivale infole on TTJA-le laekunud pöördumine sõjapõgenike majutaja poolt, kus on selgitatud, et ilutulestik on mõjunud hirmutavalt sõjakoldest põgenenud Ukraina lastele, põhjustades õhtuti ärevust ja paanikat.

Samuti tuletavad asutused meelde, et avalikus kohas on seadusest tulenevalt keelatud tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte, mujal kui avalikus kohas kehtib see reegel ajavahemikus kella 22-st kuni 6-ni, puhkepäevale eelneval ööl südaööst kuni kella 7-ni.