Sõjapõgenikele on valmis tuge pakkuma 70 hingehoidjat

«Esmased kogemused hingehoiutöös Ukraina sõjapõgenikega näitavad, et vajadus hingehoiutoe järgi on suur,» ütles sotsiaalministeeriumi nõunik-peakaplan Katri Aaslav-Tepandi.

«Hingehoidjad täidavad loomuldasa ka ettetulevaid ootamatuid ülesandeid: vahendavad ametlikest kanalitest vajalikku infot, märkavad hingeliste vajaduste kõrval ka materiaalseid probleeme, suunavad abiküsimised edasi, aga on ka lihtsalt olemas toeks peredele, emadele ja lastele ning on pidanud palvuseid, kui inimesed on selleks soovi avaldanud,» lisas ta. «Samuti on nad olnud sidepidajaks kohaliku Ukraina kogukonna ja saabuvate põgenike vahel.»

Hingehoid on psühhosotsiaalne tugiteenus

Vabatahtliku võrgustiku moodustavad 70 hingehoidjat, kaplanit ja vaimulikku erinevatest Eesti kirikute nõukogu liikmeskirikute ja koguduste inimest, kelle kvalifikatsioon vastab hingehoidja või kaplani kutsele ning kes valdavad suhtlustasandil eesti, vene ja inglise keelt.

Hingehoiutööd korraldab sõjapõgenike majutuskeskustes nõunik-peakaplan koos piirkondlike, Tallinna, Tartu ja Pärnu vastuvõtupunkti ja Virumaa hingehoiu rühmajuhtidega, teatas sotsiaalministeerium.

Hingehoidu pakutakse sõjapõgenikele koostöös psühhosotsiaalse kriisiabiga, mida korraldab sotsiaalkindlustusamet.

Vaimse tervise teenusena pakutakse hingehoiu nõustamist olukordades, kus inimene ei vaja psühholoogilist abi ega ravi, sellises olukorras on oluline inimlik empaatiline suhtlemine, hingeline toetamine, ärakuulamine, emotsionaalse düstressi leevendamine, toimetuleku võimestamine, edasi elamiseks jõuvarude ja lootuse ülesleidmine. Sotsiaalministeerium toetab hingehoiu nõustamist suuremates üldhooldekodudes ning telefoni 116 123 teel.

Kes on hingehoidja?

Hingehoidja on teoloogilise ja/või hingehoiualase ettevalmistusega spetsialist, kes on saanud ettevalmistuse kriisitööks, leinatööks ning tänases kriisiolukorras nõustamiseks esmased teadmised nii sõjatraumast otseselt puudutatud inimeste kui ka sekundaarse traumaga inimeste toetamiseks.

Hingehoidja pakub inimesele tuge lähtuvalt tema hingelistest, vaimsetest, usulistest ja kultuurilistest vajadustest ja veendumustest. Hingehoidja töötab koos teiste spetsialistidega nõustades ja toetades eksistentsiaalsete, hingeliste ja religioossete teemade puhul.

Hingehoidjate vabatahtliku võrgustiku kutsus kokku sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakond, et toetada Ukraina sõjapõgenikke majutuskeskustes. Edaspidi on kavas teenuse osutamisse kaasata kohalike omavalitsuste piirkondades toimetavaid hingehoidjaid ja vaimulikke, samuti on plaanis kaasata teisi kaplaneid.

Emotsionaalset tuge ja nõustamist saab ka eesti ja vene keeles ohvriabi kriisitelefonil 116 006 ning emotsionaalse toe ja hingehoiutelefonilt eesti ja vene keeles 116 123.