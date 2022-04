Linalakk lõpetab esikalbumi minituuri Valgas

Linalaka emakeelne esikalbum «Elu ilu» ilmus eelmise aasta novembris ning tänavu sai küpseks plaan seda laval esitleda. Aprilli algul Tallinnas ja seejärel Tartus plaadiesitluskontserdi andnud Linalakk jõuab ülesastumisega kodukanti 17. aprillil, kui Valga kultuuri- ja huvialakeskuses leiab aset minituuri lõppkontsert.

«Kontserdil mängivad väga head džässmuusikud ja kaks neist on pärit Valgast – Raul Sööt ja Margus Tammemägi,» ütles Linalakk.

Tema sõnul on tegemist albumiga, mille lood on elujaatavate sõnumitega, pakkumaks kuulajaile inspiratsiooni, huumorit ja positiivsust. Ta lisas, et muusika on kaasahaarav ning nii mõnigi lugu võib kuulajat saatma jääda mitmeks päevaks, kui mitte terveks eluks.

2019. aastal Heino Elleri muusikakooli rütmimuusika laulu eriala lõpetanud noore lauljatari autoriplaat on inspireeritud teda enim ümbritsevast: loodusest, inimestest ja nende omavahelistest suhetest ning armastusest. Armastusest inimeste, looduse, elamise vastu.

Albumi läbiv joon on Linalaka sõnul džäss-popmuusika, kuid mõneski loos on selgesti äratuntavad rütmibluusi ja folkmuusika mõjutused. Lugude sõnumid on lootusrikkad, toetavad ja edasiviivad. «Usun, et mõnigi lugu võib muuta mustemad hetked helgemaks,» on ta öelnud.

Küsimusele, miks on albumi nimi just «Elu ilu», on ta vastanud nõnda: «Mõtlesin pikalt, mis võiks nimeks saada. Oli mitu varianti, aga ükski neist ei tundunud õige. Ühel päeval ilmutas end mu mõtetes just see sügavamõtteline sõnapaar ja siis sain aru, et see ongi see.»