Volikogu asus juhtima Ivari Padar

«Ivari Padar on sotsiaaldemokraatide üks raudvara, ta on kogenud ja karastunud riigimees, aga peale selle ka muhe ja tasakaalukas poliitik, keda hinnatakse nii maal kui linnas. Mul on hea meel, et ta nõustus Eiki loobumise järel meie volikogu juhtima,» ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets.