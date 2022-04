Kanepi rahvas: jätke meile 130-aastane männik alles

Põlvamaal asuv Ritsike palo on vallakeskuse Kanepi rahvale ainuke asulalähedane puhkemets, see paikneb Jõksi järve ja kalmistu vahel. Tegemist on valdavalt 130-aastase männikuga, kus on RMK puhkekoht koos lõkkeplatsiga. Kanepi kool ja lasteaed on korraldanud seal loodusretki. Lisaks kaitseb mets põlispuudega kalmistut järvelt tulevate tormituulte eest.