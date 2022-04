Merike Metsavas: töö on oluline võti Ukraina inimeste lõimumisel

Olen uhke Eesti inimeste üle, kes on avanud oma kodud ja südamed. Olen uhke meie tööandjate üle, kes on valmis inimesi tööle võtma ja õpetama neile uut ametit. Kes on need inimesed, kes on töötukassasse jõudnud ja mida me saame nende aitamiseks teha?