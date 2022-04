Sten Mahov: hirmutav aastakümme

Oli 2019. aasta lõpp, kui üks kolleeg küsis: «Sten, mis sa arvad, milline tuleb aasta 2020?» Olin sellele varem mõelnud ning vastasin: «Tulemas on uus kümnend ning mulle tundub, et need ümmargused numbrid mõjuvad hirmutavalt. Ei tea miks, aga tundub, et hakkame nägema asju, mida varem veel näinud ei ole.»