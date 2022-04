Isamaa Valgamaa piirkond valis juhi

"Meil on täna igas valla keskuses aktiivsed isamaalised inimesed ning oleme esindatud erinevates vallavolikogudes. Kohtades, kus oleme võimul, on meil juba täna võimalus oma poliitikat ja maailmavaadet ellu viia, kuid selge on see, et Isamaa potentsiaal Valgamaal on palju suurem. Meie eesmärk on see potentsiaal saavutada, mis aitab meil saavutada hea tulemuse 2023. aasta riigikogu valimistel,“ ütles Rosenfeldt.