Sünoptik: võitlus sooja ja külma ilma vahel jätkub

Võitlus külma ja sooja vahel aga jätkub, tõdeb sünoptik. Neljapäevaks jõuab Eesti kohale uus madalrõhkkond, mis liigub siit reedeks Peipsi taha. See toob esialgu vihma, aga pöörise tagalas pöördub õhuvool põhjakaarde ja ühes tugeva tuulega algab taas külmema õhu sissevool – sellisel juhul on reedel ja mõnes kohas ööl vastu laupäevagi oodata ka lörtsi ja lund. Seejärel püüab taas kõrgrõhkkond tugevneda.

Kuu viimasesse kolmandikku näitavadki ilmamudelid Kiitsaku sõnul praegu kõrgrõhkkonna ülekaalu ning on lootust, et ilm hakkab päev-päevalt soojemaks minema, samas ööd on veel jahedad. «Elame-näeme, üleminekuperioodil tuleb ilmarindel kõiksugu üllatusteks valmis olla,» tõdes sünoptik.