Kaks Võrumaa koolimaja ootavad remonti

Et Puigas on üks väheseid Lõuna-Eesti maakoole, mille õpilaste arv suureneb, on sealse koolihoone juurdeehitust plaanitud aastaid. Läinud kuu lõpul kuulutati välja ehitustööde esimene etapp. Selle käigus kerkib kahekorruseline juurdeehitis, kuhu tuleb ka lasteaiarühm. Õpilased saavad juurde ligi tuhat ruutmeetrit ning lasteaia koolieelne rühm 150 ruutmeetrit. Ka lisandub uus söökla koos köögiga.