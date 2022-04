Valgas asuvat muuseumi külastas grupp sõjapõgenikke

Ukrainast põgenenud Liilia sõnul tuleks ühe lahendusena kasutada Ukraina soovitud lennukeelutsooni, et Vene lennukid ei saaks riiki pommitada. Lääs on sellest seni keeldunud, kuna see eeldaks, et lennukeid tuleb vajadusel alla tulistada ja see oleks sõjaline sekkumine.