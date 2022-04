Põgenikud andsid põhjuse naeratada

«Päevad on väga kiired ja hotellijuhi tööd ei olegi, pigem on see murede lahendamine bürokraatiast inimeste isiklike asjadeni,» räägib Karupesa hotelli juht Katrina Liiva (53). «Ravimid, arsti juurde saamine, kellel valutab hammas, kes vajab abi, et kodakondsuseks dokumente korda saada...»

Otepääst on saanud elanike hulka arvestades suuremaid sõjapõgenike majutajaid Eestis. Rohkem kui 350 Otepääle jõudnud põgenikust sadakond naist ja last on leidnud ajutise peatuspaiga Karupesa hotellis. Võistluste või treeninglaagrite ajal siin peatunud rahvuskoondiste ühispiltidega kaetud sein hotelli fuajees annab teada, et majas on harjutud võõrustama hoopis teise taustaga inimesi.