Kirikuõpetaja: peame olema loovad ja leidma lahendusi, et vastu pidada

Mõtle, et oled Jumala ligiolus. Pühakirjas on öeldud, et Temas me elame, liigume ja oleme. Sõltumata sellest, kus sa oled, mäe otsas või orus, linnas või maal, rahva seas või üksi, oled olend keset loodut. Kui vaikseks jääd, siis tajud, et Jumal on sinus, aga ka loodus, mis sind ümbritseb, sinu kehas ja nendes, kes su ümber. Looja, kes sind lõi, hoolitseb sinu eest. Jumala Vaim, Kristuse saadetuna, meenutab, et sul on andeid, mis aitavad loomist lõpule viia.

Peame olema loovad, et vastu pidada ja leida lahendusi olukorras, kus tundub, et kõik on meie vastu, vaenulik või mõttetu. Pingelisel ajal nagu praegu on oluline arendada loovust; uskuda, et alati on mingi väljapääs. Vaja on vaid tööriistu, millega muutunud maailmas avada uksi headusele ja vastu seista kurjale.

Mulle tundub, et selles suhtes on sõda Ukrainas meile midagi olulist kätte näidanud. Tundub, et paljud on endas avastanud reservid, millest nad polnud isegi varem teadlikud. Nad aitavad, kuidas oskavad, teevad lausa uskumatult palju vabatahtlikku tööd. Kristlikus mõttes on see ka omamoodi meeleparanduse teekond. Meile kõigile alati oluline ja aktuaalne. Iga rahvas peab käima meeleparanduse teed. Teise maailmasõja järgne kogemus on näidanud, et võitsid rahvad, kes oma süüd suutsid tunnistada ja kahetseda. Mõnele «võitjale» aga oli see Pyrrhose võit.

Kui tundub, et kuidagi teisiti ei saa, siis hoidkem endas alles sisemist rõõmu ja huumorimeelt. Needki on suured kingid Jumalalt. Nii saame vahel hakkama ka nendega, kes meid ei salli või mõttetult ründavad ja solvavad.

Antiikajal oli ristilöömine kõige rängem, vaevarikkam ja alandavam surmamõistmise vorm. Eesmärk oli piinata kurjategija hulluks ning pikendada surmaheitlust mitmeks tunniks või koguni päevaks. Roomlastel oli see ette nähtud orjadele. On sümboolne, et see, kes palju armastas ja purustas müüre inimeste vahel, pidi surema orja surma. Maailm, mis on jõule ja toretsemisele orienteeritud, ei saa lubada, et keegi seaks kahtluse alla senised väärtushinnangud ja kehtivad tabud. Näeme seda ka tänapäeval rahvaste ja kultuuride suhtluses. Näeme seda maailmas, mis kisendab armastuse ja hoolivuse järele.

Kui tundub, et kuidagi teisiti ei saa, siis hoidkem endas alles sisemist rõõmu ja huumorimeelt. Needki on suured kingid Jumalalt. Nii saame vahel hakkama ka nendega, kes meid ei salli või mõttetult ründavad ja solvavad. Oma kummalisel moel teeb huumorimeel meid elu nõtruste suhtes alandlikuks ja säästab närvikava.

Antiikmaailmast on pärit lugu filosoof Diogenesest. Nimelt oli keegi kiilaspäine sarjanud Diogenest ja viimane oli enda kaitseks öelnud: «Ma ei vasta su sõimule sõimuga, kuid kiidan su juukseid, sest neil oli taipu sõgedast peast põgeneda.» Vahel saab vägivallale ja rumalusele selliseltki vastu seista – naerda välja rumal ja tühine. Tõsi, alati sellest ei piisa, aga hingehoidlik tööriist seegi.