Ettevõte loob Tõrva valla asutustele paremaid IT-võimalusi

GreenDice jääb tehnikaparki haldama ning vajadusel vahetab aja möödudes seadmed välja. Oma osa saavad ka Tõrva linnaraamatukogu, Tõrva noortekeskus ning noortetoad Ritsus, Hummulis ja Riidajas.

Möödunud aasta mais vahetas GreenDice koos heade partneritega välja Tõrva valla kolme kooli – Ala ja Riidaja põhikooli ning Ritsu lasteaia-algkooli – arvutid ja monitorid uuemate vastu. Kokku vahetati välja 20 arvutit ja 28 monitori, 10 arvutit said vahemälude uuendused ning utiliseerimisele läks 18 arvutit ja 14 monitori. Eelmise aasta lõpus üllatas ettevõte Ala põhikoolis õppivaid vähekindlustatud perede lapsi seitsme sülearvuti ja kõrvaklappide komplektiga.

Kooliperel põhjust rõõmustada

GreenDice'i tegevjuht Argo Alaniit sõnas, et ettevõtte eesmärk on luua teadlikku arvutitehnika tarbimiskultuuri, mis panustaks erisuguste ühiskonnagruppide arengusse. «On oluline teadvustada, et arvutitehnikat ostes tuleks valida tooted, mis oleksid kvaliteetsed ning teeniksid eri sihtgruppe rohkem kui kümme aastat. See on oluline, sest nii saame viia korraliku arvutitehnika kõigi inimesteni maailmas,» sõnas Alaniit. Oma väärtuse kaotanud IT-seadmed suunatakse materjalide taaskasutusse. Sellega populariseeritakse rohe- ja ringmajandust tehnikatoodete näitel.

«Kahtlemata on teie abi väga suur ning teete tänuväärset tööd, millega olete suunanäitajad paljudele,» ütles Tõrva vallavanem Maido Ruusmann GreenDice’i ja Inchcape’i esindajatele. «Tundub, et Hummulis saavad kokku süsinikneutraalsed eesmärgid. Siinsamas on toimetamas ka Agrone gruppi kuuluv edumeelne ettevõte Hummuli Agro, kelle plaan on lähitulevikus jõuda süsinikuneutraalsete piimatoodete ning põllumajandussaaduste tootmiseni.»

«Meie õpilastel ja õpetajatel on väga vedanud, et meil on sellised heategijad,» sõnas Hummuli põhikooli direktor Evelin Tiivel. «Tänapäeva õppetöö lahutamatud osad on IT-vahendid. Raamatud kestavad aastakümneid, kuid paraku arvutid jäävad ruttu vanaks ja aeglaseks,» rääkis Tiivel ning sõnas, et aegunud on ka nende arvutiklassi tehnika, mistõttu on rõõm värske täienduse üle eriti suur.

«Meie kooli lapsed hakkavad õppima arvuti kasutamist kohe esimeses klassis. Lisaks on meil liitklassid ning oleme paigutanud sülearvuteid aineklassidesse, et õpetajad saaksid lastele tunde põnevamaks teha või kiirematele lisaülesandeid anda. Praegu puudusid meil lisaarvutid veel algklasside ruumides. Nüüd saavad ka nemad oma klassidesse arvutikohad,» lisas direktor.

Rohemajandus au sees

«Mõtleme ettevõttena väga palju rohelisele jalajäljele ning teisalt võimaluste piires eri gruppide toetamisele,» nentis Inchcape'i ärisuuna juht Roland Raud. «Tänu tehnikaringlusele saame vähendada ökoloogilist jalajälge, sest meie arvutid lähevad taaskasutusse, ning samas aidata inimesi või asutusi, kes vajavad abi IT-seadmete soetamisel.»