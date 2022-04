Seadus vabastab lapselapsed vanavanemate hoolduskohustusest

„Ehkki kohalikul omavalitsusel on juba praegu kohustus oma inimesi aidata, täpsustab eelnõu, et edaspidi tuleb välja selgitada ka lähedast hooldava inimese toetusvajadus. Mida varem on omastehooldaja toetatud, seda suurema tõenäosusega jätkab või alustab ta tööturul osalemist ning ennetatakse hooldaja vaimse tervise probleemide tekkimist ja abivajaja seisu langemist,“ märkis Pillak.

„Selleks, et puudega inimesed saaksid kiiremini ja terviklikumat abi, tekib järgmisest aastast kohalikele omavalitsustele terviklik ülevaade oma haldusalas elavatest lastest, kellele on puude raskusastet taotletud ja täisealistest, kellel on puue tuvastatud. Selle eesmärk on märgata iga lapse ja pere ning täisealise abivajadust võimalikult vara ning luua lahendused, mis võimaldavad õigeaegset abi ja ennetavad probleemide süvenemist,“ lisas ta.